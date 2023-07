Parimaks metsamajandajaks pürib tänavu 14 metsaomanikku

„Hea ja hooliv omanik majandab oma metsasid kindlasti pika vaatega ja järjepidevalt, mõeldes sellele, millise väärtuse ta endast järgnevatele põlvkondadele jätab,“ selgitas Eesti Erametsaliidu juhatuse liige ja metsamajandajate konkursi hindamiskomisjoni liige Atso Adson, mis toob konkursil edu. „Plusspunkte annab metsade mitmekesisus nii liigilise koosseisu kui vanuse poolest ning oskus erinevate metsamajanduslike võtetega terveid ning kvaliteetseid metsasid kasvatada.“

Metsamajandajate konkursi eesmärk on tutvustada, kui mitmekesised on nii Eesti erametsad kui nende omanikud. Seetõttu ei ole parimaks metsamajandajaks kandideerides määrav metsa majandamise vorm ega omandi suurus vaid just jätkusuutlikkus ning heaperemehelikkus.