Riigikogu maaelukomisjon toetab põllumeestele põuatoetuste andmist

Maaelukomisjoni esimehe Urmas Kruuse sõnul on pikk põuaperiood toonud kaasa palju hädasid. Selleks, et rakendada riigipoolsed abimeetmed on vaja hinnata põllumeestele tekkinud kahju ulatust ja tulenevalt sellest langetada otsus toetusmeetmete üle.

„Tähtis on anda Euroopa Liidu toetusmeetme ja sellele lisanduva võimaliku riigiabi kaudu põllumeestele kindlustunne, et kompenseerida majandustegevuses tekkinud kahjusid,“ ütles Kruuse.

Maaelukomisjoni aseesimees Rene Kokk pidas vajalikuks anda valitsusel selged suunitlused Maksu- ja Tolliametile ning rääkida läbi finantsasutustega, et pikendada maksude tasumise perioodi, anda intressivabastus maksude tasumiselt teatud ajaks ja soodustada laenutingimusi.

„Kui valitsus otsustab, et praegu on sektoris kriis, ja põllumajandussektoris selgelt on, siis on see nendele asutustele selge suunis riigiga koostööks ning sõnum sektorile, et riik on probleemi olemust teadvustanud,“ ütles Kokk.

Komisjoni istungil leiti, et lisaks Euroopa Liidu poolt eraldatavale abipaketile on vaja lisada ka riigipoolne abi, et tagada põllumajanduse jätkusuutlikkus.

Komisjoni istungil osalesid regionaalminister Madis Kallas, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja ja Eestimaa Talupidajate Keskliidu esindajad.