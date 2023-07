Lummavad fotod ⟩ Lugejad jagavad oma ilusaimaid puhkusepilte

Ilu ei pea otsima kaugelt

Selli-Sillaotsa õpperada on hea rada, mida läbida, sest see jääb Tartu lähedale ning sealne loodus ja rahu on mõnus. Korraks linnakärast eemale ja laskuda kiiresse vaikusesse on meeliülendav.

Meenikunno matkarada on uskumatu. Need pildid said tehtud eelmisel aasta augustis, sõitsin päikest vastu võtma kella 4 paiku hommikul. Hommikune looduse ärkamine, udu, päikesetõus, rahu. See on midagi, mida peab kindlasti kogema. Soovitan väga.