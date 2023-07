Pikne rikkus kõige rohkem kodumasinaid maapiirkondades

Maa Elu järelepärimise peale kinnitas Eesti Energia pressiesindaja, et enamus piksekahjudest esinevad tõesti maapiirkondades, kus elektrivõrk on hajusam ning pikse mõju seadmetele seetõttu ka suurem.

Täpset ülevaadet klientide paiknemise kohta ei ole tema sõnul võimalik jagada, aga et ettevõtte pakub koos kindlustusettevõtetega oma klientidele muu hulgas ka elektriseadmete kindlustust, näitavad need lepingud, et just maapiikonna inimesed on sellest võimalusest rohkem huvitatud.