Mullajaama andmed: taimed olid juunis kas külma- või kuumastressis

Paul Techi andurid näitasid, et 8 cm sügavuses mullakihis puudusid liikuvad toitaineid põua tõttu pea kõikjal Eestis. Toitainetel ei olnud kuivuse tõttu võimalik lahustuda ja liikuda sügavamatesse kihtidesse. 20 cm sügavusse mullakihti jõudis tugev veepuudus kuu keskel. Pikk põud pärssis põllukultuuridel toitainete tarvitamist, mistõttu on need mulda alles jäänud. Juuli esimeste päevade vihmavesi hakkas neid taas lahustama. Toitainete küllus peale põuda viib omakorda hilisvõrsete tekkimiseni, mis vähendavad saagi kvaliteeti.