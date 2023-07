Petturite elu läheb kibedamaks? Laborianalüüs võimaldab kinnitada, kas tegu on Eesti maasikaga

“Projekti tulemustega oleme rahul, oleme andmebaasi loonud,” kinnitab Maaelu Teadmuskeskuse (METK) teravilja ja söötade labori juhataja Liina Kruus. „Oleme leidnud seosed, mis võimaldavad eristada Eesti maasikaid Poola, Hispaania või Kreeka maasikatest. On ootus, et lisaelementide toel suudame hakata eristama ka Läti, Leedu ja Soome maasikaid.”

Projekti käigus jõuti koostööni Saksamaa laboriga AGROISOLAB GmbH, kellel on maasikate päritolumaa määramise metoodika juba välja töötatud ja kes omab tänu sellele asjakohaseid andmebaase mitme riigi andmetega. Laborist on võimalik tellida maasika pärituolumaa määramiseks vajalikke analüüse ka edaspidi.

On väga hea meel, et on olemas uus laboratoorne meetod, mis sobib pettuste avastamiseks ning et seda uuritakse ja täiustatakse.

“Puu- ja köögiviljade päritolu võltsimine on aktuaalne teema,” räägib Svetlana Jankovenko Põllumajandus- ja Toiduametist. “On väga hea meel, et on olemas uus laboratoorne meetod, mis sobib pettuste avastamiseks ning et seda uuritakse ja täiustatakse. Seda on võimalik kasutada täiendava tööriistana tõendamaks, et tuvastatud nõuete rikkumise puhul oli tegu pettusega.”