Juunikuine põud põhjustab veenappust ka juulis ja augustis

Kevadised vooluhulgad jõgedes on kümneid kordi suuremad kui suvised. Samas on meie pinnaveed pidevas suhtluses põhjavee pealmiste kihtidega, mis suvisel madalvee perioodil jõgesid ja järvi toidavad – see on see põhjus, miks suvel jõed ära ei kuiva. Seejärel sügisvihmadega kaasnevale veerohkusele järgneb talvine madalveeperiood, kus sademed oma tahkel kujul jõgesid ei toida, kuid jõed ikkagi ei kuiva ära.

Tõsi on, et viimased aastad on olnud pikaajalisest keskmisest veevaesemad ja pindmise põhjavee ressurss ei ole liiga palju toidet saanud. See silmale nähtav osa – allasadav vihm – on jõgede veetasemed nüüd küll valdavalt väiksele tõusule pööranud, kuid tegelik veeressursi taastumine ootab hoopis kevadist suurvett, mis on hüdroloogilise aastaringi kõige olulisem sündmus.