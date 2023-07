Ränk suvi: 7 hektari pealt käputäis heina ja viljapõllult ei saa isegi haljasmassi

Saaremaal asuva Kõljala Põllumajanduslik OÜ juht Tõnu Post ütles Maa Elu raadiosaatele, et kõik, mis põllul kasvab, on kahjustada saanud. „Nii suvi- kui taliviljadel on kollased laigud sees ja see, kus ta on kollaseks läinud, isegi kui vihma tuleb, ega seda enam ära ei päästa, see taim on surnud,” selgitas ta.

Ka rohumaadel on selle aasta tulemus kesine ja esimesest niitest saadi sel aastal Eestis tavapärasest ehk pool. „Me ei ole lootust maha matnud. Tavaliselt nii on, et kui esimesest (niitest – toim) ei saa, siis tuleb teisest ja kolmandast. Praegu on küll selline tunne, et ka teine jääb väga nigelaks. Siis jääb lootus kolmanda niite peale. Ma väga ikka loodan, et saame endale enam vähem söödavarud kätte,” lisas ta.

On ka põlde, kust polegi olnud mõtet niita, sest seal lihtsalt ei olegi midagi peal kasvanud. „Kõige kurioossem oli põld, kus niidetud heina kokku korjasime 7 hektari pealt enam vähem ühe suure paki ehk ca 450 kg,” tõi ta näiteks.

Lääne-Virumaa teraviljakasvataja Jaak Läänemets võrdles tänavust aastat 2018. aastaga, mis samuti oli kuiv ja põuane. „Tol aastal kogusime 40% prognoositud viljasaagist. Aga kui siis sadas enne jaaniaega 25 mm sademeid, siis sel aastal oli vähem kui 10mm. See on üsna ilmekas võrdlus ja näide sellest, et see aasta ei ole üldse kergete killast,” sõnas ta.