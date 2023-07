Konkurss: Parima talu tiitel otsib omanikku

„Peretalud on olnud Eesti põllumajanduse selgrooks, toetades meie majandust ja hoides üleval maapiirkondade elujõulisust. Nad omavad olulist rolli maaelu arendamisel ja mitmekesistamisel, olles aastakümneid kohalikele kogukondadele tööandjaks. Viimase 30 aasta jooksul on Eesti talud kohanenud kiiresti muutuvate tehnoloogiate ja turgudega, muutudes suuremaks ja efektiivsemaks, kuid säilitades oma traditsioonilise iseloomu,” seisab liidu pressiteates.

„Peretalud on palju enamat kui lihtsalt põllumajandusettevõtted. Nad on perede pärand ja eluviis, pakkudes töökohti ja elatist kohalikele elanikele, tootes kvaliteetset kodumaist toitu ning aidates kaasa kohaliku keskkonna kaitsmisele ja parandamisele,” lisatakse teates.

Eestimaa Talupidajate Keskliit on pühendunud peretalude toetamisele ja esindamisele, et tagada neile soodne majanduspoliitiline keskkond. Just seetõttu on loot korraldanud 29 aastat järjest parimate talude konkurssi, et tõsta esile nende väärtust ja rolli meie kogukonnas.