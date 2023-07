Looduskalender ⟩ Esimesed kukeseened pugesid välja

Kuldnokkadel tundub olevat õnnestunud pesitsusaasta, kui see pruun lasteaed, punasilmsele murelipuule maandub, on puu nagu tolmuimejaga puhtaks pühitud. Aias on veel põnevat: hilisõhtul ronivad murukamara alt välja seal valge tõugukesena oma tundi oodanud juulipõrnikad ja lendavad kena pruuni mardikana suure põrinaga jalutaja juustesse.

LASTELE: Lainehüpikud

Tuul paneb mere lainetama. Enamasti siis, kui laineharjad on vahused ehk “jänes on merel” on vesi juba nii külm, et lastel on suplema minna külm. Aga väiksema tuulega pakuvad lained palju mängulusti.

Üheskoos on vahva ka mängida üle lainete hüppamise mängu. Pisemad lapsed kaldajoonel, suuremad poole sääreni vees, täiskasvanud võiks põlvini vees proovida.

Ja lugege, millised lained on teistest kõrgemad. Lapsepõlvest mäletan, et Kabli rannas oli suur seitsmes laine, meie suurimal järvel - Peipsi rannas on kõrged järjest kolmas ja neljas.