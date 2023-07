Esmaspäevast saab taas taotleda vähipüügiluba

15 või 20 eurot maksev kalastuskaart annab õiguse asetada 24 tunniks püügile kokku kuni viis vähinatta või vähimõrda. Kalastuskaarti ei saa osta need, kellel on mõne varasema kalastuskaardi kohta kohustuslik püügiaruanne esitamata. Kalastuskaart on seotud isikukoodiga. Jõevähi populatsiooni püsimiseks on seatud ka saagi ülempiir: iga kalastuskaardi omanik tohib ööpäevas püüda kuni 75 jõevähki.