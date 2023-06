A festivalil ootavad külastajaid nii Portselaniaed kui kivilambad

A festivali nimi tuleb sõnast „aed”. „Aed kui kunstiteos. Aed on koht, kus on kogu aeg ilus. Aed kui Eedeni aed ja maalõpp. Aed on piiritletud ökosüsteem, mille loodusvormide kujunemise ja kasvamise ohjad on inimene enda kätte haaranud. Aia loomise ajendiks on nii esteetiline, kogemuslik kui praktiline kaalutlus. Aia peamiseks tunnuseks on, et keegi võtab kontrolli seal toimuva üle: millised liigid kokku viia, millised hävitada, kelle kasvu piirata, kellel lasta vohada. Aednikuna püüame rajada alati seda ürgset aeda, mis eksisteerib meie hinges, kuid mis ei teostu kunagi piisavalt reaalsuses,” selgitas A festival Saare Aed 2023 eestvedaja Reet Viira pressiteate vahendusel.