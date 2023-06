Lehmalägast toodetud biometaanist hakatakse ainulaadse tehnoloogia abil elektrit tegema

Mobiilne elektrijaam ammutab energiat Viljandimaal Koksvere külas Siimani farmi lägast toodetud biometaanist, mis on maailmas ainulaadne ja põhineb Euroopa kaasaegseimal tehnoloogial. Biometaani juhatuse liikme Ahto Oja sõnul näitab biometaaniga varustatud mobiilne elektrijaam täiesti uut suunda taastuvenergia tulevikus.

„Lehmaläga on siiamaani täiesti tähelepanuta jäetud. Samas on see üks paremaid looduslikke energiaallikaid. Lägast biometaani tootmine takistab 179 protsendi ulatuses süsihappegaasi paiskumist atmosfääri, mis tavaliselt tekiks sõnniku käärimisel lägahoidlates,“ rääkis Oja.

Koksveres asuv Convion C60 tahke oksiidne kütuseelement on maailmas üks esimesi omataolisi ning esimesed masstoodangu eksemplarid on juba tööd alustamas. Kui Oja sõnul on tuule- ja päikeseenergia miinus, et neid pole võimalik juhtida, siis koostootmisjaam saab terve ööpäeva vältel energiat anda.

Sellest seadmest tuleva elektriga saame katta veerandi oma elektrikulust ööpäevaringselt.

„Tahkeoksiidse kütuseelemendi koostootmisjaama elektriline kasutegur 60%, mis on märkimisväärselt kõrgem võrreldes tavapäraste koostootmisjaamade 30-40% kasuteguriga. Lisaks elektrienergiale toodab seade 25% soojusenergiat, saavutades kokku 85%-lise kogutõhususe. Sellest seadmest tuleva elektriga saame katta veerandi oma elektrikulust ööpäevaringselt. Koksvere biometaanijaam on võimeline toimetama autonoomselt, kasutusel on veel päikesepaneelid ning diisli pealt toimiv varugeneraator.“

2018. aasta algul Viljandimaal Koksvere külas valminud Siimani biometaanijaam on Euroopa üks kõige kaasaegsemale tehnoloogiale rajatud biometaani tootev jaam, mis toodab biometaani lehmade lägast, silost ja sõnnikust. Biometaanijaamale annavad tooraine Mangeni farmi lüpsilehmad. Aastas kasutatakse ära 81 000 tonni läga, 5000 tonni tahesõnnikut ja 5000 tonni silo. Biometaan OÜ on Baltimaade esimene põllumajanduslik biometaani jaam, mille toodang läheb täielikult transpordis kasutamiseks. Jaama rajamine läks maksma üle 6,3 miljoni euro, millest 2,6 miljonit saadi toetusena keskkonnainvesteeringute keskuselt ja ülejäänu rahastati erakapitali toel.