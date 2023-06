Krõbekuivast metsast pole lähinädalatelt lootust kukeseeni leida

Tänavune juuni on viimaste aastakümnete üks kuivemaid ja kui jaaniajal on nii mõnelgi aastal saanud värske kartuli kõrvale maitsvat kukeseenekastet nautida, on sel aastal kuivus sellele plaanile kriipsu peale tõmmanud. „Kuivuse tõttu on seeneniidistik saanud paljuski kahjustada või osaliselt metsa all ära surnud. See mõjutab viljakehade teket ja arengut ka järgmistel kuudel,” selgitas mükoloog Leho Tedersoo.

Tedersoo sõnul ei tähenda see, et kukeseeni üldse ei leia. „Üldine prognoos on, et enne paari nädalat ei ole suurt saaki küll kuskilt loota. Kõik sõltub, mis edaspidi ilm teeb,” sõnas ta.

Põuda veidi leevendanud vihmasajud pole enamikes piirkondades olnud väga tugevad. „Vihmasabin on võib-olla kaks kuni viis sentimeetrit ülemisest mullakihist läbi niisutanud, aga muld on kuiv kümne-viieteistkümne sentimeetri ulatuses,” lisas ta.

Samuti sõltub lootus kukeseeni leida väga paljuski asukohast, kust seeni otsitakse. „Meil on seni olnud põhiliselt äikesevihmad, mis tähendab, et mõnes piirkonnas võis maha sadada tohutu kogus sademeid, teises kohas praktiliselt üldse mitte,” selgitas ta. Metsaminekuga tasub sellegipoolest oodata vähemalt paar nädalat. „Kõik peab taastuma,” täpsustas ta.

Seega võib ehk mõnes piirkonnas olla veel kukeseenelootust, kuid peab varuma kannatust, sest kukeseene viljakehad kasvavad võrreldes teiste seentega aeglaselt ja viljakeha suureks kasvamine võib võtta paar nädalat.

Küsimusele, kas viimased aastad on ka mükoloogi hinnangul olnud erandlikud, sest juba kolmandat aastat järjest on juunikuu olnud kuiv ja põuane, vastas Tedersoo nii: „Eks muster lihtsalt muutub seoses üldiste kliimamuutustega. Sademeid tuleb suviti järjest vähem ja need muutuvad vähem ennustatavaks. Temperatuurid tõusevad ja seetõttu maapind kuivab rohkem läbi.”

Ka eelmine sügis oli kuiva suve tõttu erandlik: südasuvised seened, nagu näiteks pilvikud, tulid välja alles sügisel. „Kogu seenehooaeg liikus paar-kolm nädalat hilisemaks,” meenutas ta.