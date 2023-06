5 soovitust säästlikuks kastmiseks

Enneta kastmisvajadust

Kasta harva ja korralikult

Põuaajal tuleb lilli, aiavilju ja muru kasta, aga erinevalt levinud eksiarvamusest ei pea seda tegema sageli, vaid põhjalikult. Tihe, aga ebapiisav kastmine meelitab taime juured pindmisesse kihti, mis teeb kasu asemel taimedele hoopis kahju. Veendumaks, et taimed on saanud piisavalt vett, tuleks pista näpp mulda – kui ainult pealiskiht on märg, tuleb kastmist jätkata. Kõige rohkem on kuivaga hädas suurte lehtedega taimed, mis vajavad niisket keskkonda, samuti on kuivus ohtlik alles hiljuti istutatud taimedele või värskelt külvatud murule. Paremini peavad kuumusele vastu suured puud ja põõsad, millel on lai juurestik, aga pika põua püsides vajavad isegi need kastmist.