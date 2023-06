Põllumehed saavad kriisireservist leevendust

Ilmaolud on kevadel ja suvel on olnud Euroopas heitlikud. Vahemere ääres on olnud põud ja ulatuslikud üleujutused, Läänemere piirkonnas ülimalt vähe sademeid, Kesk- ning Ida-Euroopas ja Balti riikides tegi öökülm liiga puu- ja köögiviljadele ja muudele põllukultuuridele. Lisaks on Ukraina sõja mõjud teraviljasektoris mõjutanud eelkõige Ukrainaga piirnevate riikide toidutootjaid. Sellest kõigest tulenevalt avas Komisjon Euroopa Liidu põllumajanduse kriisireservi, mille käigus tutvustas kolmandat kriisipaketti. Põllumajandusministrid avaldasid istungil arvamust Komisjoni ettepaneku kohta.