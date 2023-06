Põllumajandussektor soovib eriolukorra väljakuulutamist

Pöördumises märgitakse, et põllumajandussektor seisab sel hooajal silmitsi olukorraga, mis nõuab kohest tähelepanu. „Põud on Eestis süvenenud ning selle mõjud on hakanud avalduma nii looma- kui ka taimekasvatuses,“ osutatakse kirjas, mille allkirjastasid: Eestimaa Talupidajate Keskliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK), Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit, Eesti Aiandusliit, Eesti Lihaveisekasvatajate Selts, Eesti Tõusigade Aretusühistu, MTÜ Eesti Noortalunikud ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu.

EPKK juhatuse esimees Ants Noot sõnas, et ebasoodsate ilmastikutingimuste esinemise korral on seadusest (Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seadus § 23) tulenevalt võimalik riigis välja kuulutada eriolukord. „See annab eelkõige PRIAle võimaluse mitte sanktsioneerida looduslikest ilmastikuoludest tingitud kohustuste nõuetekohast mittetäitmist. Lisaks annab põllumajandustootjatele parema positsiooni läbi rääkida oma lepinguliste partneritega ning pankadega. Ka annab ühiskonnas laiemalt teadmise, et olukord on väga keeruline,“ lausus ta.

Teatavasti on samalaadsed probleemid esile kerkinud ka teistes EL riikides ning EL kalandus- ja põllumajandusministrite nõukogus võeti vastu poliitiline otsus avada ka nn kolmas põllumajanduse kriisireservi abipakett.

Eestimaa Talupidajate Keskliidu juht Kerli Ats ütles, et teema on ajakriitiline – põuaste ilmade tõttu ei ole põllumajandustootjad suutnud tänaseks piisavalt sööta varuda. Hinnanguliselt on vajalikust söödakogusest esimese niitega kogutud vaid veerand vajaminevast kogusest ja teisest niitest võib tulla veel vähem.