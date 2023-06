ÜLLATAV ⟩ Maaturismil läheb Ukraina paljudes piirkondades paremini kui enne sõda

Tõsi, jutt käib umbes 80 protsendist Ukrainast, kus aktiivset lahingutegevust ei toimu. Ülejäänud osas on olukord tõepoolest hull. „Sealt, kus on rinne, on inimesed ära läinud ja seal on tõesti kõik puruks pommitatud,” sõnas Reimann juuni alguses Puhta vee teemapargis, kui kõneles Pandivere Veepäeval Ukraina sanitaaria tingimustest.

Kuidas seal siis sanitaariaga lood on? „Maapiirkonna tavainimesel väga palju muutunud ei olegi, sest vesi tuleb neil kaevust, käimla on õue peal ja elektrikatkestusi tuli ka varem ette,” rääkis Reimann.

Linnas on asi muidugi teine. Eriti kriitiline oli olukord aastavahetuse paiku, kui oli elektrikriis. Siis tuli valida, kas valgus või soe tuba, mõlemat võrk välja ei kannatanud ja tuli valik teha. Ent vett toodi tsisternidega igale poole ja kanalisatsioon parandati kiirelt ära. Üleüldse räägivad ukrainlased, et linnade heakord on sõja ajal palju paremaks muutunud. Sõja ajal Ukrainas üle 30 000 kilomeetri maha sõitnud Reimann tõi näite Harkivi linnast, kus kohalikud rääkisid, et prügimajandus pole kunagi nii kiire ja korralik olnud.

Siis tuli valida, kas valgus või soe tuba, mõlemat võrk välja ei kannatanud.

Ka on üle riigi loodud kogunemiskohti, ukraina keeles neslamnost-punkte, kus on võimalik olla soojas, saada vett, kasutada käimlat, arvutit, magada, aga ka teistega suhelda. Enamasti on need küla- või koolimajades, ent on ka välitelgi baasil lahendusi.

Mart Reimann on riigis ringi sõites märganud palju ehitusobjekte ja renoveerimistöid. Ta rääkis, et langenud sõduri eest makstakse perekonnale 15 miljonit grivnat toetust, mis on eurodes ligemale 400 000. Seda raha kasutatakse vigasaanud hoonete parandamiseks või uute ehitamiseks. Reimann tõi näite naisest, kelle mees soovis sõduritele rehabilitatsioonikeskuse rajada, ent hukkus. Nüüd viib pere selle soovi täide.