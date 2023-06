Uuring: Eesti sigalates kasutatakse oluliselt rohkem nutitehnoloogiaid kui teistes riikides

„Uuring näitab, et meie seakasvatajad panustavad teadlikult loomade heaolusse. Eesti sigalates kasutatakse oluliselt rohkem nutitehnoloogiaid kui teistes riikides. Näiteks on meie sigalates sisekliima reguleerimine paremini automatiseeritud ja ka sigade heaolu jälgimiseks kasutatakse rohkem kaameraid kui mujal. Nende kahe näitaja poolest ületame isegi sellist kõrge tasemega seakasvatusmaad nagu Taani,“ tõdes Tänavots, kinnitades, et võrreldes teiste riikidega ei ole me tehnilistelt lahendustelt maha jäänud.

Parandamist vajavatest valdkondadest võib esile tuua asjaolu, et meil kasutavad nutisüsteemidest pärinevaid digiandmeid ja tulemusi enamasti farmijuhid või -omanikud, Rootsis ja Taanis jõuab see info aga ka farmi tavatöötajani.

Uuringu ühe järeldusena võib välja tuua, et piisavalt ei osata näha täppisloomapidamisest saadavat kasu. „Ei saa öelda, et võimalikku kasu üldse ei mõisteta,“ ütles Tänavots. „Loomakasvatajad kinnitasid, et nutiseadmed ja -tehnoloogiad edastavad usaldusväärseid andmeid, võimaldavad suurendada tootmise efektiivsust ja aitavad tõestada tootmise läbipaistvust. Uute nutikate tehnoloogiate rakendamist raskendavad Eesti farmides aga halb internetiühendus, puudulik tehniline tugi ja seadmete kõrged hoolduskulud. Rahulolematust põhjustab see, et erinevaid seadmeid ei ole võimalik omavahel ühendada,“ võttis teadlane Eesti loomapidajate hoiakud kokku.