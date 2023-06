Regionaalministri põllumajandusnõunikuna alustab tööd Kaja Piirfeldt

„Kajal on ligi 20-aastane kogemus põllumajandussektoris ettevõtjana. Sellele lisaks on ta töötanud MTÜ Eesti Noortalunikud juhina, loomakasvatuse kutseõpetajana ja maamajanduse konsulendina. Seega on tal põhjalik ülevaade valdkonnast ning seal ees ootavatest katsumustest ja võimalustest,“ kirjeldas regionaalminister Madis Kallas uut nõunikku.