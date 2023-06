Looduskalender ⟩ Metsas ja aias on linnupoegade aeg

Ehk siis linnurahval on lootust ka meil veel üks kurn rahulikult üles kasvatada. Siiski, tänavune linnulaul on jäänud järjest tagasihoidlikumaks. Vaid metsvindid ja põõsalinnud laulavad täiest kõrist.

Kollanokkade aeg

Linnupoegade aeg on metsas ja aias. Terve mets ja aed on täis pisikesi siutsuvaid ja manguvaid sulelisi – pojad tulid pesast linavästrikul, sinitihastel ja puukoristajal

Ja vanapoistest rukkirääkude hõiked harakputkesel heinamaal – ehk on veel mõni vaba pruut! Aeda rüüstama tulnud kuldnokalasteaedadest saan ma ühtpidi aru, aga maasikapõllule ja murelile võrke riputades kirun tootearendust: linnuvõrgud peaksid olema suurema silmaga ja punased. Miks hiina töösturid arvavad, et linnud võrku näha ei tohi?

Metsmaasikad ja vesikupud

Esimesed metsmaasikad valmisid üleöö, aga öökülmad on nende ridu oluliselt hõrendanud. Jälle õitseb juunis augustiõitseja põdrakanep. Lõuna-Eestis on kohati külma poolt ära võetud ka pärnade õied, neid on ainult kõrgel latvades. Mõnel pool on saarepuude all must öökülmunud lehekrõbi.