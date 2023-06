Huvitav teada ⟩ Miks jaanimardikas helendab?

Eesti Loodusmuuseumi entomoloog Uno Roosileht selgitab, et jaanimardikaaeg kestab Eestis juuni keskpaigast juuli keskpaigani ning jaanimardika juures torkab silma sugupoolte erinev kehaehitus.

Isane jaanimardikas on kehakujult mardikas nagu mardikas ikka, aga emane meenutab kehaehituselt vastset, tõuku või väikest ussikest. Sellest ka rahvalik nimetus jaaniuss.

Emane jaanimardikas liigub väga vähe ja ei lenda üldse ning on seetõttu sunnitud isaslooma enda juurde meelitama, mida ta teeb valguse signaaliga. Helendavadki üksnes emased jaanimardikad.

"Emase rasvkehast on tekkinud helendusorgan, helendumist põhjustab lutsiferiini reaktsioon hapniku ja lutsiferaasiga. Sel reaktsioonil on väga suur kasutegur, 98% vabanevast energiast muutub valguseks ja kõigest 2% soojuseks," selgitab Roosileht.

Emase jaanimardika helendumine torkab silma öösiti, isased lendavadki öösel ringi ja on inimesel raskesti märgatavad ja leitavad. "Ringi lendaval isasel jaanimardikal on helenduva valgustäpikese järgi lihtne emast leida," sõnas ta.

Et pisikest valgustäpikest rohust leida, tuleb seda teha hõreda rohuga metsaservadel. "Ega seda lihtne teha olegi, tundub, et tavalise liigina võiks jaanimardikat olla igal pool, ent ometi see pole nii. Jaanimardika leidmiseks tuleb küllalt vaeva näha ja peab ka veidi õnne olema," võttis ta kokku.