Vaata, milliseid tuletorne saab laupäeval tasuta külastada

Eelmisel aastal külastas tuletorne pea 100 000 huvilist. „Hea meel on tõdeda, et tuletornid pakuvad jätkuvalt Eesti inimestele suurt huvi,” märkis Transpordiameti navigatsioonimärgistuse osakonna juhataja Andry Rütkinen.

Transpordiameti halduses on 1. mai 2023 seisuga 55 on tuletorni ja 145 tulepaaki, neist külastajatele on suveperioodil avatud 10 tuletorni – Sõrve, Kõpu, Vormsi (Saxby), Tahkuna, Pakri, Ruhnu, Kihnu, Osmussaare, Naissaare ja Vilsandi tuletornid. Ristna tuletorn on hetkel remondis ja sinna ei pääse, suve teises pooles loodetakse torni uksed taas avada.