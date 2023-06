Maaülikooli linnakus leiti kahes kohas kaitsealuse orhidee kasvukoht

Kõige toredamaks leiuks on aga orhidee – laialehine neiuvaip (Epipactis helleborine), mida kasvab nii metsamaja D-korpuse ukse esisel alal kui ka veterinaaria hoonete kõrval oleval suurel üsna loodusliku ilmega rohumaa serval. Mõlemas paigas kasvasid taimed varjukate puude all. Linnakus on seda taime ligi 50 isendit, mille õieilu juuli teises pooles ka nautida saab. Taim kuulub kolmanda kategooria kaitsealuste taimede hulka, nii et mõlemad kasvualad tuleb kindlasti kuni sügiseni niitmata jätta, et taime populatsioon saaks suureneda.