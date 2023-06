Kuumas kasvuhoones tomateid loota pole

Tomatitele on parim temperatuur 22-26 kraadi ja ohtlikuks muutub asi 32 kraadi juures. Pikalt üle 30kraadi püsiv temperatuur ei meeldi ka paprikatele, kurkidel on piir 35 kraadi juures.

Kui tomatitaim keerab oma lehed ülespidi rulli, siis võib see olla liigsest kuumusest, nimelt lehti keerates suleb taim õhulõhed, et vältida aurustumist lehtede kaudu. Aeglustub ainevahetus ja taimed ei omasta pinnasest toitaineid isegi siis, kui neid hoolega kasta.

Pärnumaal suurt tomatimaja pidav Kaire Tursk on Maa Elule rääkinud, et kuumusekahjustust annab õitel – nii tomatil, kurgil, paprikal kui teistelgi taimedel – pisut tagasi pöörata, kui õhtul taimede ladvaosa üle käia kerge Altosani uduga. Tegu on boori ja tsingi seguga, mis lubatud kasutamiseks ka mahekasvatuses ja vabalt müügil kõigis aianduskeskustes.