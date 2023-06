Kriis lihasektoris sunnib Nõo Lihatööstuse seafarmi ostma

„Me ei ole seakasvatajad, aga oleme õppimisvõimelised ja valmis seda tegema,” rääkis Kruustük. „Oleme seda pikalt kaalunud ega saa välistada, et ühel päeval on Nõo Lihatööstusel oma seakasvatus.” Farmerid on tema sõnul hakanud otsi kokku tõmbama ja oma seakasvatust likvideerima. „Oleme tõsiselt mõtlemas selles suunas, kuidas sõlmida pikaajalisi koostööleppeid, ja oleme avatud igasuguseks koostööks, kaasa arvatud toimivat farmi ära ostma,” rääkis Kruustük. „Sellise pakkumise korral võib meiega ühendust võtta.”