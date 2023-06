Liha hind kerkib, kuid jaaniajal pigistab ostja silma kinni

Enne jaani puhkusele ei saa

Arvatavalt on jaanipäevaeelne periood lihatööstustes kiire aeg, mil puhkusele suurt mõelda ei saa. „Tegelikult on selle aasta mai ja juuni algus olnud juba korralik sissejuhatus jaanipäeva. Mahud on meil arvestatavalt kasvanud ning tehas on juba mõned nädalad pidanud vahetusi lisama, et kõik tellimused täita,” rääkis Laande. „Tavapäraselt alustame mahtude suurendamist kaks nädalat enne pühi ja sellel ajal on tehases tihedad tööpäevad. Laos on eriti suur koormus nädal enne pühi. Seega meie sel ajal kindlasti puhata ei saa.”