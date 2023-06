Põllumees: vihma on vaja, kuid õiges koguses

„Olukord ei ole veel lootusetu, kuid midagi head ka pole,” sõnas Järvamaal piimakarjakasvatusega tegeleva Takkasaare talu peremees Arvo Kuutok praeguse püsiva põua kohta. „Piimakari käib jätkuvalt väljas ja toodang langenud pole. Nii kuum veel ei ole, et piimalehma lauta jätaks. Karjamaal on veel, mida loomal süüa,” märkis ta, rõhutades sõna „veel”. „Kui aga kuumus nii jätkub, siis räägime teist juttu. Oleme vihma lootuses ja väga suuresti muretseda ei taha, sest mis see aitakski.”

Vihma on vaja, kuid õiges koguses. Kui sadu teeb maa a­inult kirjuks, pole sellest kasu. Samuti pole kasu kõvast äikesehoost, mis täidab hetkeks vaid kraavid. Põllumees ootab päevast sadu vaiksel sabinal, see niisutaks maad.

Viljapõllud kuumast kollased

Küsimusele, millal põud ohtlikuks muutub, vastab Kuutok, et ohtlik on juba praegu. Kui piimatoodang veel langenud pole, siis kõrgematel kohtadel on viljapõllud kuivast kollased. „Tera on jäänud väikseks, sest praegu ju tera kasvamise aeg ja saagikadu on kindlasti toimunud. Ka vihm ei anna seda enam tagasi,” märkis ta.