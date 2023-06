Nädala mõte: vesi on hinnas

Duši all ei mõnuleta, veega tualetile eelistatakse põuaperioodil kuivkäimlat, äärmuslikumates olukordades pannakse nõudepesuks kauss kraanikaussi, et loputusveega hiljem lillepeenart kasta. Ja kui siis vaadata mõne aia pehmet ja rohelist igapäevaselt kastetud muru, kraabib ikka hinge küll.

Seda enam, et peaaegu igapäevaselt laekub uutest elamurajoonidest teateid, kuidas kraanist vett ei tule. Asi polegi selles, et vesi otsa saaks, aga kui kõik majapidamised korraga kastma hakkavad ning samal ajal veel pesu pesevad ja duši all käivad, ei jaksa pumbad lihtsalt oma tööd ära teha.

Maamajapidamistes peavad pered aga ise veevarustuse eest hoolt kandma ning päris palju on Eestis veel salvkaevusid, mis paraku viimastel suvedel kuivaks on jäänud. Ah et miks nad siis puurkaevu pole rajanud? On teil aimu, mis puurkaevu rajamine maksab? Mõnes kandis, kus vesi sügavamal, tuleb selle eest välja käia lausa kaheksa Eesti keskmist palka.