Loodusrekordid: pikima koljuga ilves

Rekord nr 45. Pikima koljuga ilves

Pikima koljuga ilvese küttis Voldemar Kits Harjumaalt aastal 1985 ning kolju pikkus oli 17,24 cm. Ilves, va ümarnägu, on üsna lühikese koljuga ja natukene rohkem kui 17-sentimeetrine kolju on ikka päris pikk ja suur ning üks paras ilveserekord. Ümmarguse näo ja lühikese koonuga loom ei hiilga just väga pika ja pikliku koljuga. Ometi ilveste kolju pikkust mõõdetakse ja mõõdud on erinevad.