Kas poleks uhke laulu- või tantsupeole minna rahvarõivakomplektis, mille ise suure vaevaga ja rõõmuga valmis oled teinud? Just selle sooviga läheb hulk inimesi rahvarõivakoolidesse, et endale valmis teha isikliku looga rõivakomplekt, isegi kui viimane õmblemiskogemus jääb põhikooliaega.

„Me ei ole seadnud piiranguid. Kui vaja, õpetatakse kõik selgeks. Meil on olnud päris palju inimesi, kes viimati hoidsidki nõela käes põhikoolis. Asi on tahte taga,” kinnitas Eesti Rahva Muu­seumi rahvarõivakooli koordinaator Age Raudsepp.

Ta lisab, et ettevõtmine on päris suur väljakutse, sest erinevalt paljudest teistest kursusel osalejatest ei ole tal käsitöötausta. „Türi käistel on hästi palju tihedat, ütleks isegi et minu jaoks eksootilist tikandit. Olen ikka hästi suure ampsu endale võtnud,” tunnistas ta muheledes, et ilmselt saab sel suvel tikanditega palju a­ega veeta.