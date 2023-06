Nii otsustaski Maa Elu toimetus kohalike tootjate valmistatud juustusid mekkida. Vaatasime, mida suurematest toidukauplustest ja talupoodidest kätte saada oli. Rõõm on tõdeda, et just paljude väiketootjate tootevalikust leiab praejuustu, ent kohe kindlasti ei õnnestunud meil kõikide väiketootjate juustusid üles leida. Valikusse sai üheksa juustu: kolm suurtootjatelt ja kuus väiketootjatelt.