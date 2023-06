Kuiv ja kuum ilm muudab puugid laisaks

„Soovitusi on tõesti erinevaid ja paljudes on tõetera sees,” kinnitas Geller. „Kruusahunnikus või -platsil on tõepoolest vähetõenäoline puuki külge saada. Samas seostatakse puukide olemasolu ja levikut mitte ainult taimestiku, vaid ka väikeloomade ja lindudega. Kinnitunud puukidega kodu- või uruhiir võib aias juba elada või mujalt tulla ja ikka puuke sisse tuua.”