ILM ⟩ Põuast sündis külmarekord

Külmarekord mere ä­äres on natuke iseäralik, aga ajaloolistest ilmaandmetest nähtub, et tol ammusel aastal järgnesid pehmepoolsele, kuid pikale talvele päris vilud ilmad kuni mai lõpuni.

Drastilised temperatuurikõikumised öö ja päeva vaheldumisel on tavalised seal, kus on väga kuiv. Kõrbevööndis võib päevane suhteline õhuniiskus ajuti olla isegi alla 10 protsendi, kusjuures ööd on aastaringselt meie suveöödest palju pikemad. Nii juhtub sageli, et enne päevast päikeseleitsakut saabub hommik mõne külmakraadiga. Kuivus tõstab ka päevakuumust, sest maapinnas ei ole vett, mis aurustudes õhku jahutaks.