Teistmoodi jaanipäev – kaks kerget rooga nektariinidega

Retseptid

Burrata ja grillitud nektariinidega salat

Salat sobib jagamiseks ja sellest jätkub 4 inimesele, kui seda nautida eelroana.

Salat:

4 virsikut või nektariini

meelepärast õli

100 g rukolat

10–12 prosciutto või Serrano singi viilu

2 burrata juustu palli

2 sl röstitud piiniaseemneid

värskelt jahvatatud musta pipart

Kaste:

5 sl oliiviõli

2 sl valge veini äädikat või sidrunimahla

2 sl vedelat mett

näpuotsatäis soola

Poolita nekatriinid, eemalda kivi, seejärel lõika mõlemad viljapoolikud kolmeks sektoriks.

Määri või pihusta grillile õli. Grilli nektariine keskmisel kuumusel mõlemalt lõikepinnalt 2–3 minutit, kuni need on läbi küpsenud ja peal on grillimis­triibud.

Laota salatilehed liuale, lisa sink ja grillitud virsikud ning aseta keskossa burrata’d. Kõige peale nirista kastet ja puista röstitud piiniaseemneid. Jahvata peale musta pipart.

Kama-kohupiimakreem grillitud nektariinidega

Magustoidus said kokku kaks traditsioonilist jaanipäevatoitu: piimatooted ja kamajahu. Neile lisasin hõrgud grillitud nektariinid ja krõmpsuva kaeraküpsise-pähklipuru. Mõnusalt mahe kama-kohupiimakreem on kerge suvine dessert, mille valmistamisega saavad hakkama lapsedki. Seda maiust saab teha ka purkidesse, mida on mugav matkale või piknikule kaasa võtta.

Kui tahad kohevamat kamakreemi, kasuta vahukoort ja sega see kõige lõpus õrnalt kreemi hulka. Kohupiimasõbrad aga võivad vahukoore asemel kohupiima kasutada, nii on kreem veidi lahjem.

Kama-kohupiimakreem:

400 g (2 pakki) maitsestamata kohupiima või 4 dl (2 pakki) vahukoort

600 g (2 toru) vanillimaitselist kohupiimapastat

5 sl kama

4 sl peensuhkrut või vedelat mett

Kui kasutad kohupiima, sega kõik kreemi koostisosad vispli abil ühtlaseks, kui aga vahukoort, sega ülejäänud kreemi ained omavahel ja vahusta vahukoor. Sega vahukoor kõige viimasena õrnalt kreemi hulka. Hoia kreemi kuni serveerimiseni külmkapis.

5–6 suurt küpset nektariini või virsikut

neutraalse maitsega õli

suur peotäis mandleid või sarapuupähkleid

0,5 tl jahvatatud kaneeli

peotäis mündilehti (soovi korral)

5 kaeraküpsist

Poolita nektariinid, eemalda kivi, seejärel lõika nektariinipoolikud kolmeks sektoriks.

Määri või pihusta grillile õli. Grilli vilju keskmisel kuumusel mõlemalt lõikepinnalt 2–3 minutit, kuni need on läbi küpsenud ja peal on grillimistriibud.

Sega purustatud või väiksemateks tükkideks murtud kaeraküpsised, kaneel ja hakitud mandlid. Eriti kiirelt saad küpsised ja mandlid purustada ning kõik omavahel kokku segada köögikombainis.

Võid magustoidu kohe jagada 6–8 pokaali või muu anuma vahel. Samuti võid seda eraldi serveerida nii, et kohupiimakreem on ühes, grillitud virsikud teises ja küpsise-pähklipuru kolmandas kausis. Ka võib kõik ühele liuale laotada, kust igaüks saab endale taldrikusse või kausikesse tõsta. Puista kõige peale soovi korral ka maasikaid ja (hakitud) mündilehti.