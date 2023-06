Taim maitseb kui soolane mineraalvesi

Tegu on hariliku nööpkakraga, seletab ürdiaia perenaine Heli Viedehof. „Olen neid juba pikki aastaid kasvatanud ja just see on taim, mis alati külastajate seas emotsioone tekitab – mitte ükski inimene ei jää ükskõikseks,” kinnitab ta. „Sel pole lõhna, kuid suus tekitab tõelise maitseplahvatuse. Tunned algul soolast, siis magusat, haput ja mõru maitset. Mitte korraga, vaid järgemööda ja lõpuks on tunne, justkui oleks joonud kanget soodavett. Kutsutakse ka Electric Daisyks, sest tekitab suus justkui elektrisähvatuse.”