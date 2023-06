Mahetoidu osa koolitoidus Võrumaal kasvab

Võru maakonnas on toitlustuse ökomärk „20–50% toorainest mahe” 24 haridusasutuse toitlustuskohal. „Pooltel või isegi rohkematel haridusasutustel on see olemas, pingutatakse selle nimel, et kasutajaid tuleks juurde,” sõnas Mahekeskuse juhataja Elen Peetsmann. Eesmärk on, et järgmisel aastal pakutaks kõikides Võrumaa haridusasutustes vähemalt 20 protsenti mahetoitu.