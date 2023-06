Talutoidu konkurss pakub tootjatele vajalikku turundustuge

Eelmise aasta konkursilt parima maiuse tiitli võitnud Minna Sahver OÜ tegevjuht Siret Elmi sõnas, et parima talutoidu konkursil osalemine on oluline, sest iga tiitel ja ära märkimine on tunnustus tootjale endale, et pingutus on vilja kandnud ja on kinnitus selle kohta, et tegemist on väga hea tootega, kuna osalevaid tooteid hindavad kõrgel tasemel oma ala spetsialistid ja professionaalid.