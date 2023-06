Soome saar pakub nutisõltuvuse vastu võõrutusravi

Turismibüroo Visit Kotka-Hamina kampaania eesmärk on pakkuda inimestele võimalust puhata sotsiaalmeediast ja vaadata ekraani asemel loodust, vahendab Yle.fi.

Ettevõtmist toetab ka Soome metsloomaagentuur Metsähallitus. «Ulko-Tammio on osa rahvuspargist, mistõttu sobib see paik hästi telefonidest võõrutamiseks. Seetõttu oli ka Metsähallitus projektist vaimustuses,» rääkis agentuuri kommunikatsioonipartner Essi Orama.

Algatuse eesmärk on inspireerida inimesi rohkem mõtlema sellele, kui kaua nad veedavad aega aheldatuna nutiseadmete külge nii saarel kui ka koju naastes. «Loodame, et palju inimesi liitub. Suvi on hea aeg panna oma seadmed korraks puhkuserežiimile ning nautida koos pere ja sõpradega saarestikku, Soome suve ja koosolemist,» rääkis Orama.