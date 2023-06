Aeg hoovis suurpuhastust teha: Romuautode hind on aastaga tõusnud rohkem kui poole võrra

Aastaga on oluliselt kerkinud ka gabariitse terase kokkuostuhind – 31% võrra ehk maksab hetkel 255 eurot tonni kohta.

Kuusakoski juhatuse liikme Toomas Kollamaa sõnul näitab varasem kogemus, et suvepuhkuste ajal võtavad paljud eestlased oma kodudes-maakodudes ette põhjalikumad ehitustööd ning koristamised, mida nüüd turgutavad vanametalli äraviimiseks klientidele üsnagi sobilikud hinnad.

„Küllap on inimesi hindava pilguga oma hoovile vaatama pannud ka automaksu hirm või soov saada vabu vahendeid kaitseks ebakindlatele majandusoludele,” sõnas ta.

Eesti vanametallituru suurus on 350 000–400 000 tonni aastas. AS Kuusakoski on Eesti suurim ringlussevõtuteenuste pakkuja, kes suunab taaskasutusse umbes poole Eesti vanametallist.