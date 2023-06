Kogemuslugu: Lambad Lexuse pakiruumi ja maale elama

Väärindamisega alustamiseks on vaja kergesti puhastatavat ja temperatuuri hoidmise võimalusega käitlemisruumi. Kohapeal sellist hoonet polnud, millest see kohandada. Arutelu tulemusena jõuti külmik-merekonteinerini. Selle hankimine tundus noorele peremehele jõukohane ja konteiner ise juba poolvalmis asi. Mida rohkem aga asjasse süüviti, seda selgemaks sai, et nii lihtne see siiski pole.

Kuna konteiner oli teisaldatav “poolvalmis asi”, siis Argo ei osanud arvata, et selleks on vaja ehitusluba. Aga on. Konteineri soetamiseks oli taotletud ja saadud osaline rahastus LEADER-i meetmest. Kuid kulu tuleb ettevõtjaks pürgijal esmalt omast taskust teha ja siis, kui kõik vajalik soetatud ja dokumendid korras, saab selle rahastajale edasi esitada. Muuhulgas selgus, et toetuse kättesaamiseks on tegelikult, mis siis, et teisaldatav ja konteiner, vaja investeeringuobjektile kasutusluba. Selleks, et saada kasutusluba, on vaja tuletõrjeveevõtuhüdranti. Mille jaoks omakorda on tarvis esmalt projekti.