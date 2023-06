Mullaandurid kasvuhoonesse? Tulevikus võib põllumehi abistav idufirma jõuda ka aiapidajateni

Saatejuhi küsimusele, kas anduritest oleks abi ka koduaias, kui inimesed sooviks teada, miks neil näiteks aias taimed ei edene, vastas Mikk Plakk, et põhimõtteliselt on see võimalik ja stardipunkt on ikka mullast andmetele mõõtmisel. „Meil on kodus endal ka kasvuhoones need olemas. Meil on automaatkastmine, selle alusel saame kastma panna ja toimib väga hästi,” kinnitas ta. „Võime ka igale inimesel kasvuhoonesse paigaldada need andurid.”