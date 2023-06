Looduskalender ⟩ Järvevee temperatuurid kerkivad ja kõik roheline kõrbeb

Putukailu

Aga putukamaailmas on ka meeletult ilu. Tumesinised vesineitsikud kollasel vesikupul, suur laperdav pääsusaba tillivarrel, põrinaga teeroosile maanduv rohemetallik kuldpõrnikas, leegina heinamaal kihutav leektiib. Haavalumikud tantsivad metsavaheteedel kahe ja kolmekaupa.

Otsige ööst jaaniusse, rohelise helenduse aeg on käes. Mesilaste tarutornid kerkivad kõrgustesse, andes esimese kuldpruuni mee usinatele mesinikele, veidi laisemad püüavad oma lenduläinud sülemeid.

Lennukoolid täies hoos

Linnurahvas aga sekeldab kooliklassides, udusulis linnupojukesed hüppavad oma esimesi lende. Mõned noorpiloodid on võimekamad ja nii on nad suutnud pääseda ümberingi luuravate kassihammaste käest. Rästa- ja kuldnokapojad on juba kindlalt esimeste punaste maasikate jahil, linavästrikupoeg kükitab totuna aiakivil.

Kaja Kübar loeb Pärnumaal üle oma kanalaudas pesitsevad suitsupääsukese pojad – viis noort kollanokka kükitab pesas, juurdetulijat oma pisikestest mustade silmadega seirates, nokka pole mõtet vist lahti teha, toitu pole. Aga ka Karujärve kurepesa toonekure-noorukid seisavad juba omaljalal püsti, veel ei näe nad täiskasvanu moodi välja.

Jänesed ja mägrad

Karvastel on samuti käpad tööd täis. Mati Kose fotosilma ette jäi Alutagusel karupere, kelle tokerja karvaga emakaru poegadele maa seest midagi kaevas, ehk maasumisejate meevaru.

Aga halljänesel on uus jooksuaeg, neid on näha teedel kolme ja neljakaupa. Mägrad tulevad põuaga maakodudesse kompostikuhjasid revideerima. Kährikuid on aga vähemaks jäänud, peamised autorataste alla jääjad on rebasenoorukid.