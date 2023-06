Tõeline silmailu: Saaremaal puhkesid korraga õide tuhanded pojengid

Saaremaa Puukooli istanduses saab näha üle 5000 pojengi, mida kasvatatakse lõikelilledeks. Igal pojengipõõsal on keskmiselt 15 õit, mis teeb kokku üle 75 000 pojengiõie. "See on enam kui kahekordne Saaremaa elanike arv ja nii palju pojengiõisi pole kunagi korraga õitsenud üle terve Eesti!" rõõmustas Saaremaa Puukooli peaaednik Marko Toomere.