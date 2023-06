Maaülikool alustab veterinaarmeditsiini suure juubeliaasta tähistamist tudengite lõpuaktusega

Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor Toomas Tiirats ütles, et hea meel on tõdeda, et sel aastal on instituudis cum laude ehk eriti heade õpitulemustega lõpetajaid seitse. “Esmakordselt on meil cum lauded ka ingliskeelselt veterinaarmeditsiini erialalt ja neid on koguni kolm. Nii tugevat välisüliõpilate lendu pole meil tõenäoliselt varem olnudki. Loomaarstiõpe on jätkuvalt populaarne, samas on see ka üsna raske, sest arstiõppe eeldab pikka ja põhjalikku ettevalmistust. Loodan, et kõik lõpetajad saavad tulevikus väikese uhkusenoodiga meenutada, et nende lõpuaktus toimus just veterinaarmeditsiini juubeliaastal,” sõnas Tiirats. Lõpuaktus algab Eesti Maaülikooli peahoones 16. juunil kell 12, selle videoülekannet saab jälgida maaülikooli videoserverist video.emu.ee.