Kuidas pruuniks kuivavat muru päästa?

Räpina Aianduskooli kutseõpetaja Maris Rebane rõhutas, et alustuseks tuleb niitmisega tagasi tõmmata, ka muidu murukasvule igati head robotniidukid tasub puhkama panna. "Unustage niitmine ja lesige parem võrkkiiges," soovitas ta.

Meie inimesed on harjunud vähemalt korra nädalas niidukiga murust üle käima ja selle võimalikult lühikeseks nüsima. Ilusa muru tagab, kui niitmise ajal võetakse liblest vaid kolmandik lühemaks. Kuival ajal tasub muru niita nii vähe, kui teie ilumeel vähegi kannatab.

Vana muru elab põua ka kastmata üle. Isegi kui libled täiesti ära kuivavad, siis esimene korralik vihm äratab taimed taas elule. Küll aga tuleb kindlasti hoolikalt kasta läinud sügisel ja eriti sel kevadel rajatud muru. Noored murutaimed pole jõudnud endale veel korralikku juurestiku kasvatada ja kui need läbi kuivavad, on kogu mururajamise vaev tühja läinud. See muru enam ei taastu.