Viljapuid peaks praegu harvendama, et üldse saagilootust oleks

See kevad on viljapuude kasvatajatele olnud raske. Rebase talus süüdati mais ja juunis öökülmade ajal õunapuude vahel pakkusid, et õhk liiguks ja oleks suitsukate. Veel juuni alguses pritsis pererahvas puid hilisõhtul veega, et õisi ja külmakartlikke viljaalgeid miinuskraadide eest kaitsta. Tiigemäe sõnul ei aidanud see kindlasti kõiki õunapuid ja osa saagist läkski öökülmade nahka. „Aga praegu tundub, et midagi ikka jäi külge ka,” sõnas ta.

Nüüd tuleb aga nii koduaias kui tootjal rinda pista kuivusega. Tiigemäe sõnul oleks lähinädalatel vihma hädasti tarvis, et valmiva hakkavad ubinad kuivuse tõttu puu otsast lihtsalt alla ei kukuks. Eriti ohus on tema sõnul madalakasvulised õunapuud. „Uue aja moodsad madalakasvulised puud tahavad kastmist, muidu võib saak või isegi puud hävida, sest neil puudel on pinnapealne juurestik,” selgitas ta ja lisas, et kui tegu on koduaias asuva vanema õunapuuga, millel on tugev sügav juurestik, peab see ka keerulistes tingimustes kauem vastu.