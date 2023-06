Kuningas Charles III kroonimisel oli põllumeestele ootamatu mõju

Suure panuse andis ilmselt just üks retsept . Nimelt valis 6. mail Ühendkuningriigi kuningaks kroonitud Charles III oma kroonimispidustuste tunnusroaks lihtsalt valmistatava maalähedase lahtise piruka. Väidetavalt on kuninga lemmiktoiduks kõik, mis sisaldab juustu ja muna, nii osutuski quiche väljavalituks. Sellesse retsepti aga kulub omajagu piima, koort, võid ja juustu.

AHDB jaemüügi analüütik Charlotte Forkes-Rees ütles, et viimased andmed tõestavad selliste oluliste sündmuste tähtsust liha- ja piimasektori jaoks. „Kuigi kroonimisnädalavahetusel ei olnud tänavapidude ja vabaõhupidustuste jaoks just suurepärane ilm, ei seganud see kindlasti pidutsemist. Meie riik armastab tähistada, nii et isegi ad hoc üritused, nagu kuninga kroonimine, mõjuvad hästi liha- ja piimatoodete müügile.”