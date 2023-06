Pühade ajal saab endale saunaviha teha riigimetsast

RMK juht Mikk Marran tõdeb, et kõige õigem aeg saunaviha tegemiseks on just jaanipäeva paiku. Alustada võib ka nädal enne pühi, niisamuti on jaanipäeva järgne nädal veel täiesti sobilik aeg metsa kaseokste järele minekuks ja metsaelamuse saamiseks.

„Soovime võimalikult paljude inimesteni viia teadmist, et riigimetsast tohib endale ise tasuta kasevihta teha. Võidupüha ja jaanipäeva eel liiguvad ka linnainimesed Eestimaal rohkem ringi ning kaseviha tegemine on hea põhjus loodusesse koos pere või sõpradega põigata,“ lausus ta.

Marran avaldas lootust, et saunakultuuri armastavad eestlased haaravad võimalusest usinalt kinni – niisamuti, nagu on suurele osale peredest kujunenud traditsiooniks tuua jõulude ajal riigimetsast koju kuusepuu.

„Jaanilaupäev langeb kokku võidupühaga ja pidupäeval käiakse ikka võimalusel saunas. Mul on hea meel, et teavituse levikule riigimetsa kasutusvõimalustest pani õla alla kaitseväe juhataja, kindral Martin Herem. Etteruttavalt soovime kõigile võidukat vihtlemist võidupühal!“ lisas Marran.

Riigimets, kust tohib saunaviha jaoks oksi otsima minna, on RMK kaardil tähistatud tumerohelisega. Kaitsealad on märgitud pruuniga, sealt oksi võttes tuleb olla eriti hoolas, et oma tegevusega ei häiriks ega kahjustaks loodust. Erametsades on soovitus saunaviha jaoks oksi võtta vaid kokkuleppel omanikuga. Sinisega on kaardile kantud elektriliinid, mille alt võib samuti saunaviha jaoks oksi võtta.