Tooraine kõrge hind surus kohaliku lihatootmise sügavasse miinusesse

Loova ütles, et Eesti toiduainetööstuse kasumlikkus on ka üldiselt langenud võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga. „Eriti keerulises seisus on lihasektor, ning nüüd ka piim, kus nii kasum kui ka mahud on langenud. Lihasektori ränk miinus on tingitud eeskätt tooraine – peamiselt sealiha – ülikõrgest hinnast. Sealiha hinna aluseks olev Saksamaa indeks on hetkel 2,43 euro juures kilogrammi kohta, mis on rekordite rekord,“ märkis ta.